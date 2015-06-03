«Вести: Приморье. Интервью»: Дети должны ходить в школу с удовольствием
«Вести: Приморье. Интервью» с Натальей Гришой, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, педагогом начальной школы № 74 города Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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