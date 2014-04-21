Компания-резидент Свободного порта Владивосток построит жилой комплекс в Находке

Компания «Приморстрой» получила статус резидента Свободного порта Владивосток. Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока подписано на площадке Восточного экономического форума. В рамках инвестиционного проекта планируется строительство современного жилого комплекса на ул. Куйбышева в городе Находке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Находки, концепция здания и технические решения ее воплощения получили одобрения градостроительного совета, действующего при администрации Находки. Высотное строение в 16 этажей будет состоять из пяти блок-секций, возводить которые планируется последовательно.

На первом этаже комплекса планируется разместить офисы, остальные – отвести под квартиры. Последний этаж спроектирован в мансардном варианте и подразумевает размещение жилья в двух уровнях.

Каждый подъезд снабдят лестницей и двумя лифтами. На придомовой территории предусмотрено обустройство игровых и хозяйственных площадок, зеленых зон и автопарковки на 35 мест.

Особенность проекта – подземная стоянка для машин. Паркинг спланировано построить в два уровня, его максимальная вместимость – 200 автомобилей.

Напомним, режим Свободного порта Владивосток на территории Находки и еще 15 муниципальных образований Приморского края начал действовать 12 октября 2015 года. В июле 2016 года принято законодательное решение о распространении режима порто-франко на ключевые гавани в Сахалинской области, Хабаровском крае, Камчатском крае, Чукотском автономном округе. Соответствующий федеральный закон позволяет резидентам пользоваться таможенными и налоговыми льготами, тем самым эффективно развивать предприятия. Со своей стороны администрация и дума Находки установили дополнительные налоговые льготы.

Преференции Свободного порта делают выгодным для бизнес-сообщества вкладывать в экономику Находки. По информации Корпорации развития Дальнего Востока, планируемая сумма инвестиций в городской округ превышает 25 млрд. 789 млн. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]