Компания-резидент Свободного порта Владивосток построит жилой комплекс в Находке
Компания «Приморстрой» получила статус резидента Свободного порта Владивосток. Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока подписано на площадке Восточного экономического форума. В рамках инвестиционного проекта планируется строительство современного жилого комплекса на ул. Куйбышева в городе Находке.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Находки, концепция здания и технические решения ее воплощения получили одобрения градостроительного совета, действующего при администрации Находки. Высотное строение в 16 этажей будет состоять из пяти блок-секций, возводить которые планируется последовательно.
На первом этаже комплекса планируется разместить офисы, остальные – отвести под квартиры. Последний этаж спроектирован в мансардном варианте и подразумевает размещение жилья в двух уровнях.
Каждый подъезд снабдят лестницей и двумя лифтами. На придомовой территории предусмотрено обустройство игровых и хозяйственных площадок, зеленых зон и автопарковки на 35 мест.
Особенность проекта – подземная стоянка для машин. Паркинг спланировано построить в два уровня, его максимальная вместимость – 200 автомобилей.
Напомним, режим Свободного порта Владивосток на территории Находки и еще 15 муниципальных образований Приморского края начал действовать 12 октября 2015 года. В июле 2016 года принято законодательное решение о распространении режима порто-франко на ключевые гавани в Сахалинской области, Хабаровском крае, Камчатском крае, Чукотском автономном округе. Соответствующий федеральный закон позволяет резидентам пользоваться таможенными и налоговыми льготами, тем самым эффективно развивать предприятия. Со своей стороны администрация и дума Находки установили дополнительные налоговые льготы.
Преференции Свободного порта делают выгодным для бизнес-сообщества вкладывать в экономику Находки. По информации Корпорации развития Дальнего Востока, планируемая сумма инвестиций в городской округ превышает 25 млрд. 789 млн. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.09.2017 Гольф-курорт международного класса построит в Приморье резидент свободного порта
-
25.07.2017 Ещё шесть инвесторов получили статус резидентов Свободного порта
-
14.12.2016 Инвестор Свободного порта построит социальное жилье во Владивостоке
-
01.04.2016 Резидент Свободного порта Владивосток начал строить логистический терминал за 1,5 млрд руб
-
07.12.2015 В "Корпорацию развития Дальнего Востока" поступило 46 заявок от потенциальных резидентов
-
21.04.2014 Первый высотный дом построят в Находке
Добавить комментарий