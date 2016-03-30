Почти четыре тысячи пассажиров за год воспользовались авиамаршрутом Владивосток-Преображение

Первый рейс из Владивостока в Преображение был выполнен в сентябре 2016 года. За год в данном направлении перевезено 3 820 пассажиров, выполнено 414 рейсов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, регулярные рейсы в данном направлении возобновили в 2016 году после перерыва в 25 лет.

За этот период на этом маршруте перевезено 3 820 пассажиров, выполнено 414 рейсов. В прошлом году в поселке построен новый аэровокзал, восстановлены взлетно-посадочная полоса, перрон.

Отметим, в настоящее время рейс Владивосток-Преображение выполняются пять раз в неделю. Вылет из Владивостока по вторникам, четвергам и субботам производится в 08:05, по пятницам и воскресеньям – в 16.20. Обратные рейсы из Преображения выполняются в тот же день в 09.05 и 17.25 соответственно.

Обслуживают линию воздушные суда DHC-6. Время в полёте – 40 минут. Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края цена билетов остаётся доступной для населения, стоимость поездки в одну сторону составляет 1479 рублей.

«Авиамаршрутом активно пользуются не только жители Приморья, но и туристы – от Преображения до живописных бухт и заповедного острова Петрова рукой подать», – рассказали в администрации муниципалитета.

Отметим, в настоящее время полеты на самолётах DHC-6 осуществляются из Владивостока в населённые пункты: Кавалерово – 10 рейсов в неделю, Терней – ежедневно, Пластун – два рейса в неделю, Дальнегорск – ежедневно, Дальнереченск – четыре рейса в неделю, Преображение – пять рейсов в неделю, из Тернея – в Светлую четыре раза в неделю, Амгу и Единку – по одному разу в неделю. Полеты в отдаленные северные районы Приморского края осуществляются вертолетом Ми-8: из Тернея в Амгу, Максимовку, Усть-Соболевку, Светлую – два раза в неделю, Единку, Самаргу и Агзу – по одному рейсу в неделю, самолетом Ан-2 – из Дальнереченска в Олон, Охотничий, Единку, Самаргу – по одному рейсу в неделю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]