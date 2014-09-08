Девять детей погибли с начала 2017 года на приморских дорогах

По данным статистики ГАИ Приморского края, с начала года на дорогах региона получили травмы свыше 260 детей и подростков, 9 несовершеннолетних погибли. Основное число пострадавших – пассажиры. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Из общего числа автомобильных аварий 114 ДТП (49,3%) произошли с участием детей-пассажиров, 6 несовершеннолетних погибли, 143 – получили травмы различной степени тяжести.

По видам ДТП распределены следующим образом:

59,6% – столкновения транспортных средств;

14,6% - опрокидывания транспортных средств;

12,8% - съезд с дороги;

7,3% - наезд на препятствие;

3,6% - наезд на стоящее транспортное средство;

0,9% - падение пассажира.



ДТП, в результате которых погибли несовершеннолетние:

1 января в п. Пластун в результате опрокидывания легкового автомобиля пострадали трое 13-летних подростков, четвертый 14-летний пассажир скончался на месте ДТП. Все участники происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности.

22 апреля в г. Уссурийске в результате столкновения транспортных средств погиб грудной ребенок. Водитель автомашины, в салоне которой находился несовершеннолетний, выехал на полосу встречного движения. 7-месячнй ребенок лежал на руках у матери.

10 июня в Михайловском районе края при выполнении маневра обгон один из участников автомобильной аварии выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с попутным транспортным средством, после чего «лобовое» с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении. Погибший – мальчик 7 лет. В салоне автомобиля, в котором находился несовершеннолетний, отсутствовало специальное детское удерживающее устройство, кроме того, ребенок не был пристегнут штатным ремнем безопасности.

5 августа, Лазовский район, съезд с дороги. Водитель автомобиля, в котором находился 4-летний ребенок, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). Со слов матери погибшей девочки, ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности с использованием адаптирующего устройства.

16 августа, Хасанский район, столкновение транспортных средств. При проезде перекрестка водитель автомобиля, в котором находились несовершеннолетние, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, и совершил с ним столкновение. Погибли родители и девочка 9 лет (была пристегнута штатным ремнем безопасности). Мальчик 5-лет получил травмы различной степени тяжести (был в ДУУ).

17 августа, Красноармейский район, съезд с дороги. При движении задним ходом водитель допустил съезд автомобиля в водоем, с последующим затоплением. Погибла девочка в возрасте 9 лет (со слов водителя, была пристегнута штатным ремнем безопасности).

В 16 происшествиях установлено нарушение правил перевозки несовершеннолетних (14,7%), в том числе 3 случая, в результате которых несовершеннолетние скончались.

Фото - УМВД по ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]