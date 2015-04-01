На Светланской во Владивостоке сужается проезжая часть
На улице Светланская во Владивостоке на участке дороги от улицы Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» с 12 сентября идет демонтаж трамвайных рельсов.
На данном участке движение автотранспорта будет идти по одной полосе в обоих направлениях. Центр участка дорожных работ будет огорожен, работы идут днем и ночью. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Госавтоинспекция Владивостока предупреждает: во избежание заторов водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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