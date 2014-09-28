Спасатели ищут жителя Приморья, заблудившегося в лесу

36-летний житель села Новогордеевка Анучинского муниципального района 8 сентября ушел в лес и заблудился в районе Малиновой сопки Пожарского муниципального района. 12 сентября к спасателям поступило обращение о помощи в поиске жителя Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 12 сентября в 14.50 из города Хабаровска убыла группа Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе 9 человек, 4 кинологических расчетов, 2 единиц техники, 1 беспилотного летательного аппарата.

13 августа в 00.00 группа спасателей прибыла к месту проведения поисковых работ.

Силы и средства: к поискам привлечено 13 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 9 человек и 2 единицы техники, 1 беспилотный летательный аппарат.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]