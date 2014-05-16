Во Владивостоке вынесен приговор троим жителям Приморья за убийство пенсионера с целью завладеть его квартирой

Приморский краевой суд вынес обвинительный приговор трем местным жителям, которые осуждены за приготовление к мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), убийство лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений (п.п. «в, ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ) и др.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, один из фигурантов решил воспользоваться сложившимися между ним и потерпевшим (одиноко проживающим пенсионером) доверительными отношениями с целью незаконно завладеть его квартирой и не возвращать долг в размере 400 тыс. рублей.

К осуществлению задуманного он привлек двух своих знакомых, с которыми договорились убить хозяина квартиры, чтобы потом ее продать, а деньги разделить между собой.

Реализуя преступный план, в апреле 2013 года они вывезли мужчину на автомобиле в безлюдное место в районе бухты Лазурная. Там организатор остался ожидать в машине, а двое его соучастников сначала нанесли беспомощному престарелому потерпевшему удары по голове черенком от лопаты и молотком, а затем задушили его шнуром от автомобильного компрессора. Труп они спрятали в выкопанную неподалеку яму.

Из одежды и сумки убитого они похитили мобильный телефон, деньги в сумме 800 рублей и ключи от квартиры. После этого фигуранты проникли в жилище с целью хищения правоустанавливающих документов. Между тем, приобрести право на квартиру мошенническим путем им не удалось, поскольку сын убитого обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном отсутствии отца.

Кроме этого, организатор убийства признан виновным в мошеннических действиях, совершенных в период с июля по сентябрь 2013 года. Согласно преступной схеме он входил в доверие к жертвам, для убедительности выдавая себя за сотрудника полиции. Затем получал от потерпевших деньги якобы на приобретение для них автомобилей по цене, ниже рыночной.

На деле подсудимый не собирался выполнять свои обязательства, а похищал переданные ему денежные средства. Действуя подобным образом, ему удалось выманить у потенциальных покупателей автомобилей более 6,5 млн рублей. Похищенными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению.

Он же, действуя по предварительному сговору со вторым фигурантом по делу, похитили огнестрельное оружие и боеприпасы. Так, в сентябре 2014 года они напали в ночное время (предварительно спрятав лица под маскировочными шапками), на караульного ВОХР войсковой части, распылили ему в лицо из баллончика аэрозольное средство для самообороны, повалили на землю и отобрали карабин с 10 патронами. После этого скрылись с места нападения на автомобиле.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил организатору убийства и мошенничества 14 лет лишения свободы, двое его соучастников приговорены к 13 годам лишения свободы каждый. Для отбывания наказания всем определена исправительная колония строгого режима.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски обманутых покупателей автомобилей.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]