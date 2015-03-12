В субботу и воскресенье, 16 и 17 сентября, во Владивостоке пройдет турнир по легкой атлетике памяти Тимофея Корниенко. Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в следующих дисциплинах:

– бег 100 м, бег 200 м, бег 400 м, бег 400 м с барьерами;

– бег 800 м, бег 1500 м, бег 3000 м, бег 2000 м с препятствиями;

– бег 110 м с барьерами (мужчины), 100 м с барьерами (женщины);

– эстафета 100-200-300-400 м;

– прыжки в длину, высоту, тройной прыжок;

– толкание ядра.

Турнир состоится на стадионе «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). Начало соревнований 16 сентября в 15 часов, 17 сентября - в 11 часов.

Для справки:

Тимофей Корниенко (1903-1938) – советский легкоатлет, чемпион СССР 1928 года в беге на 100 и 200 метров. Установленный им в 1929 году рекорд Советского Союза в беге на 100 метров продержался в таблице до 1940 года, а показанный на Всесоюзной спартакиаде 1928 года рекорд в беге на 200 метров был улучшен только через восемь лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]