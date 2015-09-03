«Один пояс — один путь» свяжет «Владивостокский морской торговый порт» и «Порт Хэбэй»
Соглашение о развитии двусторонних отношений в сфере коммерческой логистики и создании портовых промышленных кластеров подписали Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и Группа компаний «Порт Хэбэй» китайской провинции Хэйлунцзян во вторник, 12 сентября. В церемонии подписания приняли участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и первый секретарь комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
ВМТП станет партнером Группы компаний «Порт Хэбэй» в реализации проекта «Один пояс – один путь», а также в использовании северных морских путей для торговли с регионами России.
«Порт Хэбэй» в свою очередь выступит в качестве партнера Владивостокского морского торгового порта в создании и эксплуатации CFS-складов, предназначенных для консолидации и отправки сборных грузов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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