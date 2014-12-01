В Приморье открывается крупнейший центр сохранения дальневосточного леопарда

Возведение центральной усадьбы ФГБУ «Земля леопарда» завершено в Хасанском районе Приморского края. Объект стал крупнейшим в мире центром по сохранению дальневосточного леопарда, а его ввод в строй даст старт новой вехе в деле изучения и охраны самых редких крупных кошек планеты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Торжественное открытие центральной усадьбы нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» состоится 20 сентября. Новый объект, равных которому нет среди подобных на Дальнем Востоке, призван стать научным, образовательным и туристическим центром «Земли леопарда».

Новая усадьба национального парка находится на окраине села Барабаш на участке площадью 5 га. Помимо центрального административного блока она включает в себя всё необходимое для работы подобного учреждения международного уровня: штаб оперативного реагирования, гараж с масштабным автопарком, служебный и гостиничный жилой корпус, музей, большой зал переговоров, помещения для лекций и семинаров.

Помимо зданий, в строительстве которых использовались экологически чистые материалы, территория выделяется зеленым парком, гармонично окружающим постройки усадьбы. При оформлении ландшафта большое внимание уделялось деталям. Так, в парке находится несколько зеленых зон в форме отпечатка огромной лапы леопарда. А на одном из таких отпечатков даже расположилась детская площадка.

В среду, 20 сентября, «Земля леопарда» все желающие смогут посетить праздничное открытие центра. В его рамках состоится презентация объекта, после которой будут открыты все новые здания учреждения, музейная экспозиция и выставка спецтехники. Кроме того, для всех гостей состоится концерт, героями которого станут друзья «Земли леопарда» из местных школ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]