Еще один центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки появился в Приморье

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) стал одним шестым центром в Приморье, где можно удалено подключиться к ресурсам Президентской библиотеки.

Удалённый электронный читальный зал библиотеки, который позволит получить доступ к более чем 55 тысячам редких книг, архивных документов и фотографий, был открыт в рамках сотрудничества Президентской библиотеки и ВГУЭС. Мероприятие стало итогом работы библиотеки на третьем ВЭФ, где университет презентовал коллекцию «Точка притяжения – российский Дальний Восток».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, представленная коллекция – это более 700 уникальных документов из электронных фондов библиотеки. Материалы, собранные и оцифрованные здесь, охватывают многие века деятельности по освоению и развитию дальневосточных территорий России. В ней представлены официальные документы, отражающие сегодняшнее участие государства в укреплении Дальнего Востока как крупного экономического, геополитического и культурного региона. Основу коллекции составили научные исследования, очерки и воспоминания участников дальневосточных экспедиций, кино- и фотохроника, архивные документы и материалы.

Ректор университета Татьяна Терентьева отметила, что с материалами Президентской библиотеки смогут ознакомиться с самого раннего возраста: в систему университета входят детские сады и школы.

В университете будет представлена уникальная электронная коллекция материалов «Дальний Восток в цифровом собрании Президентской библиотеки», сформированных для обеспечения ВЭФ, а также региональной сети и образовательных, культурных проектов.

Всего в Приморье открыты шесть центров удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки. Ранее были подключены к электронному читальному залу: Приморская краевая публичная библиотека имени Горького, Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова, Владивостокское президентское кадетское училище и две площадки Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Президентская библиотека – крупнейший в стране центр хранения и свободного распространения информации по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку. Президентская библиотека участвует в формировании электронного пространства знаний, поддерживает российскую культуру и совместно с учебными заведениями реализует различные образовательные проекты. Подробную информацию о библиотеке можно найти на официальном сайте: https://www.prlib.ru/.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]