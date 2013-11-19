В одном из кафе Владивостока зарезали посетителя

Полиция задержала во Владивостоке подозреваемых в нападении на одного из посетителей кафе на ул. Добровольского.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, ночью в кафе произошла ссора между несколькими посетителями. Разгоревшийся конфликт привел к поножовщине: 31-летний мужчина получил ножевое ранение.

Потерпевший был госпитализирован в хирургическое отделение городской клинической больницы Владивостока, где скончался.

Подозреваемые в преступлении задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности всех участников конфликта. Опрашиваются свидетели происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]