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В одном из кафе Владивостока зарезали посетителя

В одном из кафе Владивостока зарезали посетителя

Полиция задержала во Владивостоке подозреваемых в нападении на одного из посетителей кафе на ул. Добровольского.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, ночью в кафе произошла ссора между несколькими посетителями. Разгоревшийся конфликт привел к поножовщине: 31-летний мужчина получил ножевое ранение.

Потерпевший был госпитализирован в хирургическое отделение городской клинической больницы Владивостока, где скончался.

Подозреваемые в преступлении задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности всех участников конфликта. Опрашиваются свидетели происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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