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В Пограничном районе водитель сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

В Пограничном районе водитель сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Фото: НГС.Красноярск

ДТП, в результате которого пострадал пешеход, произошло в Пограничном районе. На место прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Автомобиль «Тойота Алтеза» под управлением 33-летнего водителя с 15-летним стажем сбил 15-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в нескольких метрах от оборудованного пешеходного перехода. В результате несовершеннолетняя получила травмы головы и живота, ей потребовалась госпитализация.

Сотрудники ГИБДД проинформировали о факте ДТП инспекцию по делам несовершеннолетних и провели профилактическую беседу с родителями девочки. Сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию и приведшие к травмам подростка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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