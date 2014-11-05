Мужчина возил нелегальный алкоголь из Владикавказа во Владивосток
Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Во Владивостоке утверждено обвинительное заключение в отношении гр-на Д., 1967 года рождения, который обвиняется в незаконной перевозке продукции без предусмотренной законодательством маркировки.
Проживая в краевом центре, фигурант организовал перевозку из г. Владикавказ в г. Владивосток алкоголя без каких-либо сопроводительных документов, которые бы подтверждали легальность производства и оборота такой продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия.
В результате во Владивосток было ввезено более 155 тыс. бутылок емкостью 0,5 л. каждая, с содержанием спирта в готовой продукции 40%, на которых имелись специальные марки, изготовленные не производством Гознак.
Уголовное дело направлено прокурором города в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.12.2016 Полиция в Приморском крае вывела из незаконного оборота свыше 50 тысяч литров алкоголя
-
07.04.2016 В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте элитного алкоголя
-
27.01.2016 В Приморье полицейские изъяли 50 тысяч литров алкоголя
-
02.11.2015 Предъявлено обвинение матросу, который в тайнике на судне привез из Японии во Владивосток 700 литров алкоголя
-
22.06.2015 Во Владивостоке полицейские уничтожили 40 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
-
05.11.2014 Во Владивостоке полицейские изъяли из незаконного оборота более 150 тысяч литров алкоголя
Добавить комментарий