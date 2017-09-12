Посетители ярмарки устроили давку на дегустации колбасы
Посетители ярмарки брали штурмом лотки производителей колбасы на выставке "Приморские продукты питания", которая прошла на центральной площади города. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, порций колбаски на пробу было не так много, меньше, чем желающих их попробовать, поэтому возле павильонов компаний участников наблюдалась настоящая давка.
Волонтеры не успевали жарить сосиски и пельмени, они исчезали на глазах. Складывалось ощущение, что люди пришли на площадь, не для того, чтобы продегустировать мясную продукцию, а для того чтобы в прямом смысле слова набить живот.
В итоге экземпляров на пробу хватило не всем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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