Посетители ярмарки устроили давку на дегустации колбасы

Посетители ярмарки брали штурмом лотки производителей колбасы на выставке "Приморские продукты питания", которая прошла на центральной площади города. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, порций колбаски на пробу было не так много, меньше, чем желающих их попробовать, поэтому возле павильонов компаний участников наблюдалась настоящая давка.

Волонтеры не успевали жарить сосиски и пельмени, они исчезали на глазах. Складывалось ощущение, что люди пришли на площадь, не для того, чтобы продегустировать мясную продукцию, а для того чтобы в прямом смысле слова набить живот.

В итоге экземпляров на пробу хватило не всем.

Публикация от newsbox24.tv (@newsbox24.tv) Сен 12 2017 в 4:47 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]