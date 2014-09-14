Анонс на 14 сентября

14 сентября в 10.00 в Первореченском районном суде Владивостока (Южно-Уральская, 4) – судебное заседание по делу в отношении экс-директора КГУП «Приморская краевая аптека» Василия Сысойкина.

14 сентября в 10.00 в Ленинском районном суде Владивостока (Пушкинская, 63) – предварительное слушание по делу экс-начальника Госавтонадзора Приморья Юрия Губарева.

14 сентября в 19.00 в ТРК «Черемушки» во Владивостоке (Черемуховая, 15) – творческая встреча с актером Денисом Некифоровым.

14 сентября в 21.00 на Спортивной набережной Владивостока – показ фильмов в рамках программы «Открытая площадка».

14 сентября в 21.00 во Владивостоке в сквере им. Юла Бриннера (ул. Алеутская, 15) - показ фильма «Мир дикого запада».

14 сентября в 12.00 в Бирюзовом зале ВГУЭС - пресс-конференция ректора ВГУЭС Татьяны Терентьевой и президента ВГУЭС Геннадия Лазарева с участием и.о. главы г.Владивостока Константина Межонова.

14 сентября в 16.30 в ауд. 1501 - видеоконференция с участием МГУ им. Ломоносова для создания Первого международного благотворительного фонда-блокчейна.

14 сентября в 9.00-19.00 во ВГУЭС - экскурсионная программа для гостей праздничных мероприятий.

14 сентября - Славянский Новый год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]