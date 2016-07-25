Полицейские задержали жителей Приморья, подозреваемых в культивировании конопли в особо крупном размере
В ходе операции «Мак-2017» в окрестностях поселка Приморский полицейские обнаружили участки, засаженные маньчжурской коноплей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Специалисты скосили и отправили на экспертизу более 3200 кустов с двух самостоятельных плантаций. В результате исследования установлено, что изъятое является наркосодержащим растением, содержащим тетрагидроканнабинол.
Оказалось, что культивирование конопли занимались двое жителей поселка Барабаш. Задержанные пояснили, что выращивали коноплю для собственного употребления. Теперь против них возбуждены уголовные дела. Фигурантам могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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