Здание филиала мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» во Владивостоке готово к открытию на 50%

Владимир Миклушевский проинспектировал ход ремонтных работ в здании создаваемого по поручению Президента музея

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в среду, 13 сентября, проинспектировал ход ремонтных работ в здании, в котором в скором времени разместится филиал мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Для приморского филиала парка выбрали здание, где раньше располагались музей современного искусства и библиотека Дальневосточного государственного технического университета по адресу Аксаковская, 12. Сейчас здесь идет капитальный ремонт.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на директора Приморского культурно-исторического центра Евгения Кононова, здание готово к открытию на 50%. Замена окон проведена на 90%, ремонт полов – на 60-70%, установка системы кондиционирования и вентиляции – на 70%.

По окончании ремонтных работ в здании установят мультимедийное оборудование всех форм: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции будут использованы приёмы видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций.

На это в краевом бюджете предусмотрена субсидия в сумме 233,7 миллиона рублей. Еще 120 миллионов рублей на создание филиала парка в Приморье направит акционерное общество «Газпром».

Это оборудование позволит постоянно проводить здесь, как и в московском парке, четыре отдельные выставки, посвященные разным историческим периодам: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Новое время».

Участие Приморья в проекте предполагает работу с образовательными учреждениями края в рамках учебных предметов, внеурочной деятельности, подготовке к ЕГЭ по истории с использованием ресурсов мультимедийного музея. На базе исторического парка будут проходить курсы повышения квалификации, лектории и мастер-классы для учителей. «Россия – моя история» станет площадкой для проведения краевых олимпиад, региональных конкурсов, викторин, дискуссионных клубов, дебатов, круглых столов для школьников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]