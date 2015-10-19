Асфальтирование дороги в Новонежино начинается в Шкотовском районе Приморья

В Приморье идет асфальтирование дороги Романовка–Новонежино. Работы выполняют сотрудники АО «СпецСУ» по поручению губернатора края, данного им по итогам большого проезда по краю.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас идет активная отсыпка земполотна в районе пятого километра дороги. На участке работает до десяти единиц техники. С момента начала работ здесь с 0 по 14 километры отсыпано более 15 тысяч кубометров скального грунта. 14 сентября строители приступят к устройству верхних слоев дорожной одежды из асфальтобетона. Дорожники уже заасфальтировали более пяти километров из запланированных на этот год. Срок окончания работ по контракту – ноябрь 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]