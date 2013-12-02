Владимир Миклушевский: на новом созыве владивостокской Думы лежит серьезная ответственность при выборе главы города

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в среду, 13 сентября, встретился с депутатами нового созыва Думы Владивостока от регионального отделения партии «Единая Россия».

Владимир Миклушевский поздравил однопартийцев с победой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин передал губернатору папку с поручениями по Приморскому краю. Многие из них касаются проблемных вопросов именно во Владивостоке. "В частности, необходимо сосредоточиться на дальнейшем развитии города, повышении качества жизни людей, а также на решении вопросов, с которыми обращаются горожане", – подчеркнул Владимир Миклушевский, отметив, что уже закрепил профильных вице-губернаторов за каждым из поручений главы государства.

Губернатор Приморья также отметил, что в будущем на новом созыве владивостокской Думы лежит серьезная ответственность при выборе главы города. «По истечению полномочий действующего мэра, именно депутаты Думы будут выбирать нового градоначальника. От вашего решения зависит эффективность городской власти», – отметил глава региона.

Напомним, в Единый день голосования в воскресенье, 10 сентября, участие в выборах депутатов в муниципальные Думы приняли почти 200 тысяч приморцев. Депутатов избирали в Лазовском муниципальном районе, а также в семи городских округах – Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино.

Во Владивостоке политическая партия «Единая Россия» набрала 40,59% голосов, на втором месте «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 22,27%, партия ЛДПР – 11,63%, партии «Справедливая Россия», «За женщин России», «Коммунистическая партия социальной справедливости» и «Партия пенсионеров» – менее 10%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]