На улице Светланской во Владивостоке продолжается ремонт проезжей части в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этот раз речь идет об участке от улицы Уборевича до остановки транспорта «ДВГТУ». Здесь все готово к демонтажу трамвайных рельсов.

Подрядчик практически закончил с тротуарами и уже приступил к ремонту дорожного полотна. Важный этап этих работ — демонтаж трамвайных путей, который начнется со дня на день. Затем основание дороги на месте демонтированных рельсов уплотнят и произведут укладку нескольких слоев асфальтобетона. Завершающим этапом работ станет нанесение дорожной разметки.

Леонид Вильчинский, начальник управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока «Всю дорогу Светланскую мы разбили на три этапа. Движемся до Уборевича».

Такие работы вызывают определенные трудности в трафике. На время ремонта «рабочими» стали лишь по одной полосе движения в каждую сторону. Ремонт стараются закончить как можно быстрее, чтобы разгрузить движение. Однако сроки зависят не только от скорости рабочих.

- Все зависит от сложности работы и погода плюс.

Все земельные работы планируется закончить до конца сентября. Подрядчик будет работать в 2—3 смены, чтобы успеть в срок. А пока администрация города просит, по возможности, исключить улицу Светланскую из своего маршрута. Объезд будет действовать по Корабельной набережной. Там ремонт дороги завершили.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]