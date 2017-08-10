Предварительная продажа билетов на "Матильду" начнется во Владивостоке со следующей недели

Предварительная продажа билетов на фильм Алексея Учителя "Матильда" начнется во Владивостоке со следующей

недели, картину покажут на экранах трех крупнейших кинотеатров города с 26 октября. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на ТАСС. По словам представителя кинопрокатчика, об "отказе от проката фильма речи не идет".

Напомним, нашумевший ильм "Матильда" уже был показан во Владивостоке в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого". Он прошел при аншлаге и усиленных мерах безопасности.

Напомним, скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]