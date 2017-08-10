Предварительная продажа билетов на "Матильду" начнется во Владивостоке со следующей недели
Предварительная продажа билетов на фильм Алексея Учителя "Матильда" начнется во Владивостоке со следующей
недели, картину покажут на экранах трех крупнейших кинотеатров города с 26 октября. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на ТАСС. По словам представителя кинопрокатчика, об "отказе от проката фильма речи не идет".
Напомним, нашумевший ильм "Матильда" уже был показан во Владивостоке в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого". Он прошел при аншлаге и усиленных мерах безопасности.
Напомним, скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.09.2017 Как во Владивостоке приняли премьеру нашумевшего фильма Алексея Учителя "Матильда"
-
12.09.2017 Во Владивостоке состоялась всероссийская премьера нашумевшего фильма «Матильда»
-
09.09.2017 Показ "Матильды" во Владивостоке - это "посягательство на духовную суть и память России"-Поклонская
-
08.09.2017 Все билеты на эксклюзивный показ "Матильды" во Владивостоке распроданы в течение дня
-
24.08.2017 Наталья Поклонская:«Помолимся 10 сентября вместе с Приморьем»
-
10.08.2017 В сентябре во Владивостоке покажут скандальный фильм, чтобы выдвинуть его на "Оскар"
Добавить комментарий