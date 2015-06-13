Во Владивостоке прошел международный заплыв «Дружба». Свое название он получил неслучайно: на дистанцию вместе с приморскими спортсменами вышло сразу несколько десятков пловцов из Китая, самому старшему из которых 80! Все ли в итоге добрались до финиша?

Ни о какой предстартовой тишине не может быть и речи, если из 70 участников заплыва больше половины — китайцы. Капитан сборной Поднебесной — Чжоу Цзеньчжун, он же еще и самый возрастной участник заплыва. Ему 80.

Чжоу Цзеньчжун, участник соревнований (КНР): «Я занимаюсь плаванием 30 лет, но, получается, что начал я достаточно поздно, когда мне было уже 50. Так вот, точно могу сказать: начинать никогда не поздно, спорт и позитивное отношение ко всему действительно продлевают жизнь».

По приморским спортсменам видно сразу: пришли за победой. На старте и на дистанции они максимально сосредоточены. А вот китайские пловцы в море идут за удовольствием. Иногда они заставляют нервничать спасателей, останавливаясь на полпути просто поболтать или попеть.

Заплыв проходит вдоль полуострова Басаргина. Условия для плавания идеальные, море теплее воздуха, да и волны небольшие.

Дистанции заплыва 2,3 и 5 км. То есть каждый спортсмен мог выбрать, что по силам именно ему. И здесь, у маяка Басаргина, финиш самого короткого 2-километрового отрезка. Сейчас из воды поднимаются те, для кого заплыв уже окончен.

Несколько человек снялись с дистанции досрочно, у кого-то свело судорогой ноги или руки, а кто-то перепил… морской воды.

Юлия Дубова, участник соревнований: «Я вообще регистрировалась на два, но проплыла три, плывется хорошо, силы есть, но тошнит».

Но подавляющее большинство участников до финиша все-таки доплыли самостоятельно. Спортивных рекордов не установлено, а вот положительных эмоций получено именно рекордное количество.

- Пять километров прошло незаметно, погода отличная, все круто, Россия—Китай — дружба!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]