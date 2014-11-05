Пограничники Приморья изъяли 1,2 тыс. литров элитного алкоголя
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли более 1,2 тыс. литров элитного алкоголя, который пытались контрабандно ввезти в Россию, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"В ходе досмотра теплохода "Иман" (флаг Того), прибывшего в порт Владивосток, выявлен тайник с элитным алкоголем и табачными изделиями иностранного производства, оборудованный в технической полости трюма", - информировали в ЦОС.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, в тайнике находилось около 1,4 тыс. бутылок (в 129 коробках) алкогольной продукции (ром, виски, водка, коньяк) и 335 блоков сигарет, отметили в центре. Ориентировочная стоимость изъятых товаров превышает 2 млн рублей. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.12.2015 Находкинские таможенники обнаружили незадекларированный алкоголь
-
01.06.2016 Пограничники в Приморье задержали более 1,5 тыс. литров алкоголя на борту теплохода
-
22.04.2016 Инструменты на целый оркестр пытались ввезти в Приморье контрабандисты из Японии
-
25.03.2016 Владивостокские таможенники выявили крупную партию контрабандного алкоголя, сигарет и кофе
-
26.12.2014 Полицейские изъяли из оборота 330 литров контрафактного алкоголя на авторынке во Владивостоке
-
05.11.2014 Во Владивостоке полицейские изъяли из незаконного оборота более 150 тысяч литров алкоголя
Добавить комментарий