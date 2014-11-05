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Пограничники Приморья изъяли 1,2 тыс. литров элитного алкоголя

Пограничники Приморья изъяли 1,2 тыс. литров элитного алкоголя

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли более 1,2 тыс. литров элитного алкоголя, который пытались контрабандно ввезти в Россию, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе досмотра теплохода "Иман" (флаг Того), прибывшего в порт Владивосток, выявлен тайник с элитным алкоголем и табачными изделиями иностранного производства, оборудованный в технической полости трюма", - информировали в ЦОС.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, в тайнике находилось около 1,4 тыс. бутылок (в 129 коробках) алкогольной продукции (ром, виски, водка, коньяк) и 335 блоков сигарет, отметили в центре. Ориентировочная стоимость изъятых товаров превышает 2 млн рублей. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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