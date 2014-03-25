Миклушевский рассказал, что было в "зеленой" папке Путина
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рассказал подробности рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным,которая состоялась на "полях" третьего Восточного экономического форума.
Все эксклюзивные подробности смотрите в программе "Владимир Миклушевский.Блиц" в субботу,16 сентября, в 9.20 утра на телеканале "Россия1.Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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