Миклушевский рассказал, что было в "зеленой" папке Путина

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рассказал подробности рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным,которая состоялась на "полях" третьего Восточного экономического форума.

Все эксклюзивные подробности смотрите в программе "Владимир Миклушевский.Блиц" в субботу,16 сентября, в 9.20 утра на телеканале "Россия1.Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]