Борис Кубай: Тёплые дни в Приморье сохранятся как минимум до 22 сентября

Тёплые дни в Приморье сохранятся как минимум до 22 сентября. Об этом рассказал руководитель Приморского гидромета Борис Кубай в интервью сайту Примпогода.ру. Также главный синоптик края рассказал о поведении тайфуна "Талим" и влиянии его на погоду в Приморье.

- Борис Викторович, вчера тайфун «Талим» изменил траекторию движения и, вместо того чтобы выйти на материк в районе китайской провинции Фуцзянь, решил уйти на Японский архипелаг. Означает ли это, что он всё-таки будет представлять опасность для Приморья?

— Вы знаете, меня не покидает ощущение того, что тайфун — это разумное существо, хорошо оценивающее и просчитывающее ситуацию наперёд. Очевидно понимая, что ему ни в коем случае нельзя выходить на материк, поскольку там его ожидает скорая смерть, он, по-видимому, решил помахать Шанхаю ручкой и лечь в дрейф, поддавшись ведущему потоку. Иными словами, слегка коснувшись материка в районе Шанхая, он планирует повернуть на восток-северо-восток, чтобы к выходным оказаться над южной частью Японии. Здесь он полностью окажется во власти господствующих потоков юго-западного направления и вдоль острова Хонсю через Хоккайдо направится в Охотское море, не представляя прямой угрозы для Приморского края.

- Следует учесть, что путь над Японскими островами для него будет далеко не сладок. Теряя силы над гористой местностью тайфун, возможно, будет пытаться что-то для себя изменить. Будем внимательно следить…

- Вслед за уходящим в Охотское море тайфуном в Приморье не придёт резкое похолодание?

— Есть два обстоятельства, которые могут помешать резкому похолоданию. Во-первых, тайфун изолирован от холодного севера, т.е. ему в тыл не поступает и не будет поступать холодная воздушная масса, способствующая его регенерации.

Во-вторых, над Сибирью формируется циклон, который будет перемещаться в наши края, выталкивая впереди себя довольно тёплую воздушную массу. Например, если сегодня температура воздуха в нижней тропосфере над югом Приморья составляет +6 °C, в воскресенье ожидается +9 °C, то во вторник — среду, 19–20 сентября, она может достигнуть уже +12 °C. Это означает, что относительно тёплые дни сохранятся как минимум до 22 сентября.

- Насколько сибирский циклон сможет ухудшить погоду в Приморском крае?

— Сегодня пока трудно сказать, через какие районы конкретно будет проходить этот циклон и связанный с ним атмосферный фронт, но там, где он будет проходить, вполне вероятны ливни, грозы и шквалы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]