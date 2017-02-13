В пятницу погода в Приморье улучшится

В пятницу Приморье окажется под влиянием гребня антициклона, что обусловит на большей территории края солнечную и без осадков погоду, лишь в начале ночи в отдельных районах края сохранятся небольшие дожди. В условиях антициклональной погоды будет увеличиваться как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Минимальные температуры воздуха составят +1…+8 °С, в горных районах заморозки до −3 °С. Лишь на южном побережье теплее, до +11 °С. Максимальные температуры +13…+23 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в пятницу малооблачная и без осадков погода. Температура воздуха ночью +9…+11 °С, днем +18…+20 °С

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]