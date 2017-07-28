Очередной выпуск программы "В объективе: дети" готов к эфиру
14 сентября состоится премьера нового выпуска проекта ГТРК «Владивосток» - «В объективе: дети». Творческие ребята, уже представившие свои номера на суд зрителей, вновь встретились на концертной площадке и исполнили новые композиции в рубрике «Открытый микрофон».
Заявки на участие в музыкальном проекте принимаются от творческих детей от 4 до 17 лет со всего Приморского края. Если вы занимаетесь вокалом, танцами, художественной гимнастикой или играете на музыкальных инструментах, то у вас есть еще время записаться на кастинг.
Все подробности по ссылке.
А 14 сентября в 21.30 смотрите выступления ребят в программе «Открытый микрофон» на телеканале «Россия-24». Не пропустите!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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