Очередной выпуск программы "В объективе: дети" готов к эфиру

14 сентября состоится премьера нового выпуска проекта ГТРК «Владивосток» - «В объективе: дети». Творческие ребята, уже представившие свои номера на суд зрителей, вновь встретились на концертной площадке и исполнили новые композиции в рубрике «Открытый микрофон».

Заявки на участие в музыкальном проекте принимаются от творческих детей от 4 до 17 лет со всего Приморского края. Если вы занимаетесь вокалом, танцами, художественной гимнастикой или играете на музыкальных инструментах, то у вас есть еще время записаться на кастинг.

Все подробности по ссылке.

А 14 сентября в 21.30 смотрите выступления ребят в программе «Открытый микрофон» на телеканале «Россия-24». Не пропустите!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]