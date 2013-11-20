В Приморье разбился неустановленный самолет, пассажир и пилот погибли. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на дальневосточное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ, в Приморье возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, вечером 18 августа 2017 года в с. Душкино 49-летний мужчина, у которого не было свидетельства пилота, а также должных подготовки и опыта взлетел на сверхлегком гражданском самолете неустановленного типа. Вместе с пилотом на борту находился пассажир. По пока не установленной причине воздушное судно потерпело крушение, и пилот с пассажиром погибли.

Теперь специалисты устанавливают все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]