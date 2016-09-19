Анонс на 15 сентября
15 сентября во Владивостоке в рамках празднования 50-летия ВГУЭС в 10.00 в Бирюзовом зале пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между ВГУЭС и СВУХ г.Харбин КНР; в 12.00 в зале Ученого совета пройдет заседание Совета ректоров ДВФО; в 17.00 в ТКК «Андеграунд» пройдет торжественное собрание, посвященное 50-летнему юбилею ВГУЭС; в 20.00 в СК «Чемпион» пройдет торжественный прием ректора и президента ВГУЭС.
15 сентября во Владивостоке на о. Русский в 14.00 начнется акция по санитарной очистке прибрежной территории в районе поселка Подножье.
15 сентября на «Приморском кольце» пройдут соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1PrimRingGP 2017.
15 сентября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК ЦСКА Москва. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
15 сентября — Международный день демократии.
15 сентября — День Mini MBA.
15 сентября — День секретаря в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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