Анонс на 15 сентября

15 сентября во Владивостоке в рамках празднования 50-летия ВГУЭС в 10.00 в Бирюзовом зале пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между ВГУЭС и СВУХ г.Харбин КНР; в 12.00 в зале Ученого совета пройдет заседание Совета ректоров ДВФО; в 17.00 в ТКК «Андеграунд» пройдет торжественное собрание, посвященное 50-летнему юбилею ВГУЭС; в 20.00 в СК «Чемпион» пройдет торжественный прием ректора и президента ВГУЭС.

15 сентября во Владивостоке на о. Русский в 14.00 начнется акция по санитарной очистке прибрежной территории в районе поселка Подножье.

15 сентября на «Приморском кольце» пройдут соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1PrimRingGP 2017.

15 сентября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК ЦСКА Москва. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

15 сентября — Международный день демократии.

15 сентября — День Mini MBA.

15 сентября — День секретаря в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]