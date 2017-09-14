Во Владивостоке водитель грузовика «потерял» пиво
Курьезное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения на кольце Первой Речки, на Океанском проспекте. Водитель грузовика при прохождении кольца растерял ящики с пивом.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, свидетели произошедшего весело комментировали происходящее и жалели горе-водителя, которому теперь, видимо, предстоит оплатить нанесенный ущерб.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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