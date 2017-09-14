Во Владивостоке водитель грузовика «потерял» пиво

Курьезное происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения на кольце Первой Речки, на Океанском проспекте. Водитель грузовика при прохождении кольца растерял ящики с пивом.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, свидетели произошедшего весело комментировали происходящее и жалели горе-водителя, которому теперь, видимо, предстоит оплатить нанесенный ущерб.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Сен 13 2017 в 9:23 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]