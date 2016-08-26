Почти 2 тысячи тонн арбузов собрано в Приморье
Фермеры собрали богатый урожай бахчи в Уссурийске и Октябрьском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день с полей собрано почти две тысячи тонн бахчи, в основном – арбузов.
«Больше всего арбузов собрано в Уссурийске – 690 тонн и Октябрьском районе – 360 тонн. Также хороший урожай собирали аграрии Кировского и Партизанского районов», – отметили специалисты.
В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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