Почти 2 тысячи тонн арбузов собрано в Приморье

Фермеры собрали богатый урожай бахчи в Уссурийске и Октябрьском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день с полей собрано почти две тысячи тонн бахчи, в основном – арбузов.

«Больше всего арбузов собрано в Уссурийске – 690 тонн и Октябрьском районе – 360 тонн. Также хороший урожай собирали аграрии Кировского и Партизанского районов», – отметили специалисты.

В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]