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Почти 2 тысячи тонн арбузов собрано в Приморье

Почти 2 тысячи тонн арбузов собрано в Приморье

Фото: estet-portal.com

Фермеры собрали богатый урожай бахчи в Уссурийске и Октябрьском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день с полей собрано почти две тысячи тонн бахчи, в основном – арбузов.

«Больше всего арбузов собрано в Уссурийске – 690 тонн и Октябрьском районе – 360 тонн. Также хороший урожай собирали аграрии Кировского и Партизанского районов», –  отметили специалисты.

В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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