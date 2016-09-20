Во Владивостоке суд рассмотрит дело о страшном ДТП, которое произошло в ноябре 2016 года

Во Владивостоке суд рассмотрит дело о смертельном ДТП, произошедшем в ноябре 2016 года на трассе Седанка—Патрокл, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Страшное ДТП произошло в начале ноября 2016 года во Владивостоке на трассе «п. Новый – п. Де-Фриз – ст. Седанка – б. Патрокл». Вечером 2 ноября фигурант дела двигался на своем грузовом автомобиле марки «FREIGHTLINER COLUMBIA» с полуприцепом рефрижератором «SCHWERINER SF24» по трассе со стороны б. Патрокл в направлении п. Новый. Как было установлено во время следствия, тягач был неисправен.

В нарушение Правил дорожного движения без учета особенностей и состояния автомобиля и груза, а также дорожных условий, мужчина потерял управление над технически неисправным грузовиком и сначала столкнулся с «Toyota Ractis».

Продолжив движение, грузовик наехал на мужчину, который в этот момент ремонтировал автобус «Hyundai Aerocity 540», припаркованный на правой полосе проезжей части. Автобус в свою очередь выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем «Toyota Auris», двигавшемся по левой полосе в попутном направлении.

В результате ДТП мужчина, ремонтировавший автобус, получил грубые повреждения головы, груди, живота, конечностей с расчленением тела и погиб.

Водителю автомобиля «Toyota Auris» были причинены различные телесные повреждения, в том числе тупая сочетанная травма тела, сопровождавшаяся множественными переломами костей скелета и повреждениями внутренних органов, с развитием травматического шока и острой кровопотери, от которых наступила его смерть.

Его супруга, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, от полученной сочетанной травмы головы и груди также умерла на месте ДТП.

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фигуранта дела, водителя большегруза, жителя Кемеровской области, 1985 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]