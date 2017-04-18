Часть работ по ремонту дорог завершена во Владивостокской агломерации

Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается в четырех муниципальных образованиях Владивостокской агломерации. Частично ремонт дорожных участков на территориях уже выполнен. У подрядчиков осталось две недели, чтобы выполнить основной объем работ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Так, на территории Артемовского городского округа на сегодняшний день все запланированные на этот год мероприятия по ремонту завершены на улице Ключевая, акт выполненных работ будет подписан после устранения всех замечаний. Завершены работы на улицах Дзержинского и Лунника, производится работа по приемке-передаче данных объектов в эксплуатацию.

На улице Кооперативная дорожники снимают изношенный верхний слой асфальтобетона, поднимают ливневые колодцы, меняют бордюрный камень. На Вокзальной завершены работы по очистке кюветов, укладке водопропускных труб, заасфальтированы участки автодороги от БРУ до улицы Дзержинского и от Вокзальной, 16 до дома № 70.

На улице Силина произведены подготовительные работы, уложен бордюрный камень, выполнено устройство основания на съездах к многоквартирным домам, заасфальтированы пешеходные дорожки, следом начнется асфальтирование автодороги. На Интернациональной продолжается ремонт колодцев, произведены отсыпка и профилирование основания, очистка кюветов, уложены водопропускные трубы.

Производятся работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия по улице Каширская. На Московской завершены подготовительные работы, выполняется отсыпка основания дорожного полотна.

Подрядчиком ООО «Технострой» выполнены работы по прочистке и нарезке кюветов, укладке водопропускных труб на улицах Счастливая и Первооткрывателей, производится устройство основания дорожного полотна. На улице Васнецова завершены подготовительные работы. Осуществляется подготовка к устройству основания дорожного полотна, укладка водопропускных труб на улицах Васнецова и Хасанская. В ближайшее время начнутся работы по ремонту земляного полотна, системы водоотвода дорожных одежд по улицам Жамского, Пестеля, Волочаевская.

Отметим, всего в программу ремонта дорог округа в этом году включены 17 объектов на общую сумму 160 миллионов рублей, из них субсидии федерального бюджета составляют 80 миллионов, краевого – около 64 и 16 миллионов рублей запланировано на эти цели в местном бюджете.

В это же время во Владивостоке на улице Светланская начались работы по демонтажу трамвайных рельсов. На участке от Уборевича до остановки транспорта «ДВГТУ» рабочие огородили центральную часть дорожного полотна. На время проведения ремонта движение транспорта осуществляется по одной полосе в каждую сторону. Во избежание заторов водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]