Китайская железнодорожная корпорация заинтересовалась модернизацией международных транспортных коридоров в Приморье

Одна из крупнейших компаний мира – Китайская железнодорожная международная корпорация может войти в число инвесторов проекта по модернизации международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора края Евгения Полянского с делегацией корпорации в среду, 13 сентября.

Как сообщил помощник генерального директора, директор департамента China Railway International Group Лян Эньгуан, интерес компании к данному проекту обусловлен стратегической важностью МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» для реализации концепции «Одного пояса – одного пути».

«Нашей корпорации уже более 120 лет, мы построили около 65% всех железных дорог Китая, более 60% всей сети метрополитена нашей страны, а также большое количество автодорог, портов и объектов инфраструктуры. Сегодня мы реализуем крупные инвестиционные проекты по всему миру, в том числе в России. Развитие транспортных коридоров, проходящих через Приморье – это одно из приоритетных направлений сотрудничества между нашими государствами, и мы, имея богатый опыт в сфере дорожного строительства, хотели бы изучить возможность участия в данной деятельности», – отметил представитель китайской стороны.

По мнению партнера, сотрудничество может осуществляться по двум моделям: с использованием механизма государственно-частного партнерства и по пути кредитования.

Модель ГЧП предполагает подписание соглашения о взаимодействии на правительственном уровне, а схема кредитования предусматривает предоставление кредита под реализацию проекта китайским банком банку России и далее российской компании для осуществления инвестиционной идеи. Лян Эньгуан сообщил, что банк развития Китая уже подписал соглашение о реализации модели кредитования с четырьмя банками России.

Евгений Полянский рассказал партнерам о действующих в Приморье льготных режимах территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, а также проинформировал о работе Инвестиционного агентства Приморья. Данный механизмы созданы специально для привлечения в край крупных инвесторов и облегчения их работы на территории региона, добавил он.

Особый интерес иностранцы проявили к объему загрузки транспортных коридоров. Было озвучено, что в приграничном городе Суйфэньхэ находится транспортный узел, который аккумулирует около 30 миллионов тонн грузов в год. По завершении модернизации МТК «Приморье-1» они будут направлены по данному транспортному коридору.

«Кроме того, уже достигнута договоренность с ООО “Хэбэй Порт Групп” о транспортировке части грузов через порты Находка и Восточный, которые являются частью МТК “Приморье-1”. Заинтересованность в перевозке грузов через наш регион высказал и Президент Монголии на третьем Восточном экономическом форуме. Есть планы также по работе с южнокорейскими и японскими партнерами в этом направлении», – рассказал замглавы Приморья.

По окончании переговоров стороны договорились оказывать содействие друг другу в рамках реализации проектов по модернизации международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]