Более 600 кг незадекларированных лимонов выявила Владивостокская таможня
Более 600 кг незадекларированных лимонов выявила Владивостокская таможня. Продукция прибыла в адрес общества с ограниченной ответственностью в рамках исполнения внешнеэкономического контракта.
Согласно заключению эксперта свободная рыночная стоимость товаров на момент совершения административного правонарушения составляла 50682,54 рублей.
Как сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни, по словам директора ООО, сведения в декларацию были внесены на основании товаросопроводительных документов и перед подачей декларации в Центр электронного декларирования, предварительный осмотр товара не проводился. Перевес 628,27 кг лимонов произошел по ошибке иностранного партнера.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
14.07.2017 «Эмигрант» из Японии попался в порту Владивостока
-
05.09.2016 Владивостокская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды белухи
-
12.12.2016 7 тонн незадекларированных перчаток обнаружили в контейнере владивостокские таможенники
-
10.02.2017 Уссурийская таможня задержала более шести тонн креветок
-
22.03.2017 16 тонн незадекларированных шин задержано на Владивостокской таможне
-
07.06.2017 25 тысяч незадекларированных долларов пытался вывезти гражданин КНДР из Владивостока в Пхеньян
Добавить комментарий