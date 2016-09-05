Более 600 кг незадекларированных лимонов выявила Владивостокская таможня. Продукция прибыла в адрес общества с ограниченной ответственностью в рамках исполнения внешнеэкономического контракта.

Согласно заключению эксперта свободная рыночная стоимость товаров на момент совершения административного правонарушения составляла 50682,54 рублей.

Как сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни, по словам директора ООО, сведения в декларацию были внесены на основании товаросопроводительных документов и перед подачей декларации в Центр электронного декларирования, предварительный осмотр товара не проводился. Перевес 628,27 кг лимонов произошел по ошибке иностранного партнера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]