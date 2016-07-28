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Защита отстраненного мэра Владивостока Пушкарева обжаловала продление ареста

Защита отстраненного мэра Владивостока Пушкарева обжаловала продление ареста

Фото: newsvl.ru

Адвокаты обжаловали решение Мосгорсуда о продлении ареста отстраненному мэру Владивостока Игорю Пушкареву, обвиняемому в коррупции, и еще одному фигуранту этого уголовного дела - директору предприятия "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову.

"Адвокаты подали апелляционную жалобу в судебную коллегию Мосгорсуда на решение о продлении нашего с Андреем Лушниковым ареста до 30 ноября", - написано на странице И.Пушкарева в соцсети.

Отстраненный мэр также называет необоснованными доводы следствия о том, что он может оказать влияние на расследование или на свидетелей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"Материалы дела уже прошиты, а мы с ними ознакомились. На кого в подобном случае можно повлиять - не понимаю ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Мосгорсуд в конце августа по ходатайству следствия оставил под арестом до 30 ноября И.Пушкарева и А.Лушникова.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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