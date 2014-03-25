Губернатор Приморья сообщил подробности встречи с президентом страны
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в эксклюзивном интервью ГТРК "Владивосток" рассказал все подробности встречи с президентом Владимиром Путиным. Она состоялась во время визита главы государства во Владивосток в дни проведения Восточного экономического форума.
Татьяна Бережная: «Я знаю, что он вам передал какую-то зеленую папку. Вся общественность и журналисты уже в нетерпении — что же там?!»
Владимир Миклушевский, губернатора Приморского края: «На самом деле, Владмир Владимирович, встречаясь с губернаторами, передает те вопросы, которые не прозвучали на прямой линии, но те вопросы, которые требуют ответа».
Что за вопросы были в зелёной папке и когда власти приступят к их решению? Полное интервью смотрите уже в эту субботу, 16 сентября в программе «Владимир Миклушевский. Блиц» на телеканале "Россия-1" в 9.20 и в этот же день на телеканале "Россия-24" в 13.30.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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