Пенсионерам предлагают пройти переподготовку по востребованным в Приморье специальностям

13 жителей Приморья, находящиеся на заслуженном отдыхе, смогли найти работу, пройдя в этом году курсы профподготовки. За несколько месяцев возможностью бесплатно получить новую специальность или пройти переподготовку по уже имеющейся профессии воспользовались 39 пенсионеров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В планах этого года направить на профподготовку еще 50 человек. Так что у тех, кто хочет получить направление на учебу, еще есть такая возможность», – информируют в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Пенсионерам, решившим возобновить трудовую деятельность, предлагают переобучение по специальностям, по которым в крае можно без труда найти работу.

«В списке таких профессий повар, медицинская сестра, менеджер (руководитель малого и среднего бизнеса), брокер по недвижимости, лифтер, оператор ЭВМ, машинист бульдозера, бухгалтер, кладовщик и другие. На такие вакансии работодатели без особых проблем берут сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста», – отмечают специалисты.

Важный момент: перед направлением на обучение оформляется договор между центром занятости, образовательным учреждением, соискателем и работодателем. Это документ является гарантией получения работы по окончанию учебы.

Возможность переобучения безработных пенсионеров появилась с внесением в конце 2013 года изменений в федеральный закон. За три года работы программы повысили квалификацию или получили новую профессию 150 человек.

Специалисты предлагают обучение или дополнительное образование по профессиям, востребованным на рынке труда региона. Пенсионерам, желающим освоить новую специальность в другой местности края, оказывается финансовая поддержка. Это средства на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно, оплата проживания на время обучения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]