На одном из участков Народного проспекта во Владивостоке ограничено движение и парковка

На участке автомобильной дороги от дома № 11 до дома № 11Б по Народному проспекту во Владивостоке с 14 сентября временно ограничено движение и парковка транспортных средств. Это связано с проведением работ по перекладке теплосети.

Ограничение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и будет действовать до 30 октября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и использовать объезды по Народному проспекту и проспекту Красного Знамени.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]