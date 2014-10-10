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Вчера, 18:14
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Огромный булыжник упал на припаркованный автомобиль во Владивостоке

Огромный булыжник упал на припаркованный автомобиль во Владивостоке

Фото: vl_crime

Огромный булыжник упал на автомобиль «Surf» во Владивостоке на Володарского, 8а. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, на Володарского, 8а наверху производится ремонт дороги. Экскаватор копал грунт и сбрасывал камни в сторону. Один из булыжников покатился вниз по косогору и упал с подпорной стены на «Surf». По счастливой случайности, люди находившиеся в машине, вышли из авто за несколько минут до падения камня. Никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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