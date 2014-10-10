Огромный булыжник упал на припаркованный автомобиль во Владивостоке
Огромный булыжник упал на автомобиль «Surf» во Владивостоке на Володарского, 8а. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, на Володарского, 8а наверху производится ремонт дороги. Экскаватор копал грунт и сбрасывал камни в сторону. Один из булыжников покатился вниз по косогору и упал с подпорной стены на «Surf». По счастливой случайности, люди находившиеся в машине, вышли из авто за несколько минут до падения камня. Никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
03.09.2017 Во Владивостоке на два месяца перекроют проезд по Володарского(схема)
-
28.08.2017 На улице Володарского во Владивостоке временно ограничат автодвижение и парковку
-
06.08.2017 Автомобиль скорой помощи упал с косогора в Зарубино
-
12.01.2016 Огромный булыжник на капот получил автовладелец Infiniti за некорректную парковку в Находке
-
11.10.2014 Огромный булыжник упал на новенький джип на улице Толстого во Владивостоке
-
10.10.2014 Во Владивостоке булыжник рухнул на автомобиль из-за халатности «дорожников»
Добавить комментарий