Огромный булыжник упал на припаркованный автомобиль во Владивостоке

Огромный булыжник упал на автомобиль «Surf» во Владивостоке на Володарского, 8а. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, на Володарского, 8а наверху производится ремонт дороги. Экскаватор копал грунт и сбрасывал камни в сторону. Один из булыжников покатился вниз по косогору и упал с подпорной стены на «Surf». По счастливой случайности, люди находившиеся в машине, вышли из авто за несколько минут до падения камня. Никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]