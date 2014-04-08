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Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты в нацпарке в Приморье

Двое жителей поселка Барабаш пойманы на незаконной охоте на территории нацпарка «Земля леопарда». Мужчины раскидали приманку и заняли стрелковые позиции. Злоумышленники не успели нанести существенного ущерба природе, так как их задержали сотрудники службы охраны национального парка.

У задержанных изъяты два гладкоствольных ружья и два охотничьих ножа. Подозреваемые в браконьерстве в отделе полиции дали признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

«Дознавателем отдела МВД России по Хасанскому району Приморского края возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на особо охраняемой природной территории», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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