Приморские синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные
В предстоящие выходные дни погоду Приморья будет определять гребень тихоокеанского антициклона, который установит в крае преимущественно солнечную и без осадков погоду.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, лишь в воскресенье во второй половине дня к западным районам края подойдут фронтальные разделы, не исключены небольшие дожди. Будет увеличиваться как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев воздуха. Ночью температура будет опускаться до +1…+12 °C, в горных районах не исключены заморозки до −3 °C, днём воздух будет прогреваться до +18…+26 °C.
В выходные дни во Владивостоке осадков не ожидается. Фон ночных температур +12…+15 °C, дневных +19…+22 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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