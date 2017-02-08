Приморские синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные

В предстоящие выходные дни погоду Приморья будет определять гребень тихоокеанского антициклона, который установит в крае преимущественно солнечную и без осадков погоду.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, лишь в воскресенье во второй половине дня к западным районам края подойдут фронтальные разделы, не исключены небольшие дожди. Будет увеличиваться как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев воздуха. Ночью температура будет опускаться до +1…+12 °C, в горных районах не исключены заморозки до −3 °C, днём воздух будет прогреваться до +18…+26 °C.

В выходные дни во Владивостоке осадков не ожидается. Фон ночных температур +12…+15 °C, дневных +19…+22 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]