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Радиационный фон в приграничном Приморье после запуска ракеты в КНДР в норме

Радиационный фон в приграничном Приморье после запуска ракеты в КНДР в норме

Фото: Vesti.ru

Проведенный в пятницу пуск ракеты в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморcком крае, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

На сайте Примгидромета сообщается, что в настоящее время радиационный фон в Приморье - 12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Специалисты проводят измерения ежечасно.

Приморье - единственный регион РФ, граничащий с КНДР.

Как сообщалось, КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела через территорию Японии и упала в Тихий океан, в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

По данным телеканала NHK, японское правительство проведет утром заседание совета нацбезопасности в связи с очередным пуском ракеты КНДР.

Пресс-секретарь правительства сообщил, что "фрагменты ракеты не упали" на территорию Японии, "кораблям и самолетам не был причинен ущерб".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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