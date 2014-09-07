В Приморье завершается подготовка к отопительному сезону
«Примтеплоэнерго» активно ведет подготовку котельных по всему краю к новому отопительному сезону. С начала года специалисты произвели изолирование 24,8 км теплосетей. В общей сложности к настоящему моменту уже готово 83,8% котельных и 85% тепловых сетей. Таким образом, отопительный сезон в Приморье начнется согласно графику. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу КГУП "Примтеплоэнерго".
Как подчеркнул главный инженер предприятия Александр Шаталов, заготовка топлива к новому отопительному сезону также ведётся в плановом режиме. Для обеспечения котельных филиалов КГУП «Примтеплоэнерго» топливом уже прошли все конкурсы на поставку мазута объемом более 60 тысяч тонн и весь объем топлива уже отгружен. Также заключены договоры поставки с местным угледобывающим предприятием АО «Приморскуголь», в нынешнем месяце планируется отгрузка топлива в полном объеме.
Кроме того, в этом году запланировано возведение еще 34 модульных котельных по всему краю. Из них три уже готовы, семь устанавливаются и 24 находятся на стадии проекта. Большую часть котельных КГУП "Примтеплоэнерго" планирует перевести на уголь.
Отметим, что отопительный сезон, согласно правилам, начинается после издания соответствующих распоряжений руководителями муниципальных образований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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