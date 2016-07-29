Закрытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» ограничит движение на ряде улиц Владивостока

15 сентября во Владивостоке состоится церемония закрытия 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В этот день в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут ограничены движение и парковка на нескольких центральных улицах города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, 15 сентября с 15.00 до 18.30 на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Пограничной: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной;

- по улице Тигровой: от пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской.

На данный период времени будет организован объезд по Харьковской, Светланской, 1-й Морской, Алеутской и Посьетской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]