Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому исполнилось 50 лет

Губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому сегодня исполняется 50 лет. Интересное цифровое сочетание, Приморьем Владимир Миклушевский руководит вот уже пять лет. В октябре 2010 года он переехал во Владивосток и занят пост ректора Дальневосточного федерального университета. Губернатором Приморья он стал в марте 2012 года и с тех пор, по словам самого юбиляра «ему интересно жить и работать в Приморье».

Коллектив ГТРК «Владивосток» поздравляет Владимира Миклушевского с днём рождения!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]