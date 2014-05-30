Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому исполнилось 50 лет
Губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому сегодня исполняется 50 лет. Интересное цифровое сочетание, Приморьем Владимир Миклушевский руководит вот уже пять лет. В октябре 2010 года он переехал во Владивосток и занят пост ректора Дальневосточного федерального университета. Губернатором Приморья он стал в марте 2012 года и с тех пор, по словам самого юбиляра «ему интересно жить и работать в Приморье».
Коллектив ГТРК «Владивосток» поздравляет Владимира Миклушевского с днём рождения!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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