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Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому исполнилось 50 лет

Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому исполнилось 50 лет

Губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому сегодня исполняется 50 лет. Интересное цифровое сочетание, Приморьем Владимир Миклушевский руководит вот уже пять лет. В октябре 2010 года он переехал во Владивосток и занят пост ректора Дальневосточного федерального университета. Губернатором Приморья он стал в марте 2012 года и с тех пор, по словам самого юбиляра «ему интересно жить и работать в Приморье».

Коллектив ГТРК «Владивосток» поздравляет Владимира Миклушевского с днём рождения!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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