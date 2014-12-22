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Первая выставка Третьяковской галереи откроется в Приморье в ноябре

Первая выставка Третьяковской галереи откроется в Приморье в ноябре

Фото: Администрация ПК

Первая выставка картин из собрания Государственной Третьяковской галереи откроется в Приморье в конце ноября. В экспозиции будут представлены около 50 шедевров, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В последующем экспозиция будет меняться раз в несколько месяцев. Первая выставка состоится в Приморской государственной картинной галерее – на Алеутской, 12. Сейчас здесь уже проходит выставка одного шедевра из собрания Третьяковской галереи, все желающие могут до 24 сентября увидеть картину Исаака Левитана «Март».

Также в Приморье продолжается работа по реализации еще нескольких совместных с крупнейшими музеями России проектов. Так, в здании, где разместится приморский Эрмитаж, в настоящее время идут ремонтные работы. Вместе с тем во Владивостоке может появиться филиал Государственного Русского музея.

Кроме того, Приморье участвует в президентском проекте по созданию сети филиалов исторического парка «Россия – моя история». Музеи должны появиться в 25 городах России в 2017 и 2018 году. Для приморского филиала парка выбрали здание, где раньше располагались музей современного искусства и библиотека Дальневосточного государственного технического университета по адресу Аксаковская, 12. Сейчас здесь идет капитальный ремонт.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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