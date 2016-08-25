Тайфун «Талим» может ударить по Приморью в ближайшие дни
Тайфун «Талим», бушевавший в японской префектуре Окинава, может повлиять на погоду в Приморье.
По мере движения тайфун «Талим» набирает силу, и уже перешел в разряд супертайфунов. Ветер вблизи его центра усилился до 45 м/с. Двигался вихрь в северо-западном направлении, со скоростью около 16 км/час.
16 сентября тайфун обрушит на острова Японского архипелага всю свою мощь. Пройдя над югом Японии, он выйдет на юго-восток Японского моря и далее через остров Хокайдо переместиться на юг Охотского моря.
Смещаясь по этой траектории, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморского края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.
Более точную траекторию движения тайфуна можно будет просчитать только после того, как он пройдет точку поворота. Примгидромет проводит постоянный мониторинг всей поступающей информации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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