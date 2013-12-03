Полицейские в Уссурийске задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Приморские полицейские в рамках операции «Мак—2017» задержали пассажира автобуса, который ехал из Спасска-Дальнего и вез наркотическое вещество в крупном размере.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в районе остановки общественного транспорта на Михайловском шоссе полицейские задержали 25-летнего жителя города Спасск-Дальний. У задержанного изъяты четыре свертка и шприц с веществами растительного происхождения.

Согласно исследованию экспертов, в свертках находилось гашишное масло весом более 1 грамма и свыше 15 граммов марихуаны. Наркотическое средство, находившееся в шприце, представляло собой масло каннабиса (гашишное масло) весом более 4,5 грамм, что квалифицируется как крупный размер.

В отделе полиции задержанный во всем признался и рассказал, что наркотики изготовил сам и хранил при себе с целью личного потребления. Против молодого человека возбуждено уголовное дело. Он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]